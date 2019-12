Dít is de winnaar van Expeditie Robinson

„Dat was emotioneel een klap”, zegt Hugo tegen BuzzE. „Je werkt namelijk echt toe naar dag 32. En dan krijg je aan het eind van die dag te horen dat je nog langer moet, dat je je telefoon toch nog niet terug krijgt om je geliefde te kunnen bellen. Dat was moeilijk.” Maar het zorgde ook voor een unicum: nooit eerder duurde Expeditie Robinson - ook internationaal niet - zo lang. „Dat ik dat record gebroken heb, is wel echt te gek.”

De finale was afzien voor Hugo, Eva Cleven en Shary-An Nivillac. „Het liep door de storm echt uit de hand. We dreven met onze kano’s af richting open zee en het was ijskoud. Camera’s gingen het water in en de regiewagen liep onder.”

Trouwste fan

Terwijl Hugo, Eva en Shary-An middenin de finale zaten, werd besloten dat het niet langer kon. „Het werd gewoon te gevaarlijk, voor iedereen.” De eindstrijd, die al uren aan de gang was, werd stilgelegd en een dag later voortgezet. Shary-An, die nog steeds aan het puzzelen was, werd uit het spel gehaald. Voor Hugo en Eva, die al aan het laatste spel waren begonnen, volgde een sudden death. Beiden wisten de targets in zee niet meer te raken, waarna Hugo werd uitgeroepen tot de winnaar.

„Ik was als eerste bij het laatste spel en en raakte als eerste mijn eerste target”, legt de tv-kok uit. Ondanks de vreemde ontknoping voelt Hugo zich „zeer zeker” de winnaar van Expeditie Robinson 2019. „Het was mijn grote droom om te winnen. Toen Eva ook met haar laatste kogel miste, kwam de ontlading bij mij zeker. Ik heb gewonnen omdat ik 33 dagen heb geknokt. Het was gezien het weer onmogelijk om ook het laatste target te raken. Heroïsch is anders, en ik had het liever direct geraakt, maar ik heb wel gewonnen.”

Hugo is „niet normaal blij” dat hij nu eindelijk van de daken kan schreeuwen dat hij Expeditie Robinson heeft gewonnen. „Ik denk dat ik de grootste fan van het programma ben, maar ook de trouwste. Ik heb me keurig aan de regels gehouden en tegen niemand gezegd dat ik gewonnen heb. Niet tegen mijn vader of mijn moeder, maar ook niet op mijn werk. Ik kook elke dag in 5 Uur Live en ook daar wisten ze van niks, terwijl ze de winnaar hebben uitgenodigd voor een gesprek.”