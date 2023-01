Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Straatmuzikant zoekt betekenisvol leven in ’De laatste klanken van Icarus’

— Wat: roman — Wie: Arjen van Meijgaard — Uitgever: Kleine Uil

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

Herinneringen aan hoe het vroeger (mogelijk) was, fantasie en jeugdige overmoed: ze spelen allemaal een rol in De laatste klanken van Icarus, de tweede roman van schrijver Arjen van Meijgaard (1973). Kunstig vervlecht hij personages en speelt hij een spel met het geheugen. Parijs, in de eerste helft van de jaren negentig, is het decor.