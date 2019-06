Soulja Boy niet langer vervolgd voor kidnappen

Het vermeende slachtoffer beschuldigde Soulja Boy ervan dat hij haar in februari dit jaar zes uur lang had vastgehouden, maar volgens justitie leverde een politieonderzoek niet genoeg bewijsmateriaal op. Justitie heeft daarop besloten de zaak te seponeren.

Soulja Boy heeft de ontvoering altijd ontkend en beschuldigde de vrouw van leugens, maar hij kwam door de zaak toch behoorlijk in de problemen. De politie had voor het onderzoek een huiszoekingsbevel geregeld om bewijsmateriaal te verzamelen. Tijdens die zoektocht werd munitie aangetroffen, terwijl de rapper nog in zijn proeftijd zat voor een zaak over wapenbezit uit 2014.

Hij zit nu een gevangenisstraf uit van 240 dagen vanwege het schenden van de voorwaarden in zijn proeftijd en kreeg daarnaast een taakstraf van 265 uur opgelegd.