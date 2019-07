The Rock in actie voor ’heilige berg’

„Ik steun jullie”, zei de 47-jarige Fast & Furious-ster tegen de verzamelde demonstranten, die al anderhalve week aan de voet van de Mauna Kea berg staan. Johnson kreeg een warm welkom en sprak met de leiders van de inheemse bevolking, meldt lokale zender KGMB.

In zijn uur durende bezoek riep hij op tot ’leiderschap met empathie’. „Ik wilde hierheen komen en onze mensen laten zien dat ik ze steun. Wat ik mij vandaag realiseerde, ik volg dit natuurlijk al jaren, is dat het om meer dan een telescoop gaat. Het draait om medeleven, om cultuur. Het gaat over Polynesiërs die bereid zijn om te sterven voor dit land. Het gaat niet om het tegenhouden van voortgang. Het gaat over het respecteren van cultuur.”

De acteur heeft aangeboden om als bemiddelaar tussen de demonstranten en de autoriteiten op te treden. Dwayne kent het gebied goed. Hij groeide op in Honolulu en heeft een Polynesische achtergrond.

Al jaren is het de bedoeling dat er een 30 meter hoge telescoop wordt gebouwd op de berg Mauna Kea. De inheemse bevolking vreest dat de bouw een heilige plek zal beschadigen. De bouw moest eigenlijk in 2015 van start gaan, maar toentertijd was de weerstand zo hevig dat die werd uitgesteld.