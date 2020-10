Bibian Mentel vindt het leven veel te leuk: ’Wil zo graag meer mooie herinneringen maken’

Bibian vocht en overwon de ziekte meermaals, maar in maart 2019 werd er opnieuw kanker geconstateerd bij haar en die heeft zich inmiddels op zeven plekken in haar lichaam verder uitgezaaid. „Ik wil dat er een grens zit aan mijn verdriet. We zeggen altijd, even janken en dan is het weer oké. Ik hoop dat het inspirerend is voor anderen die in zo’n situatie zitten.”

Documentairemaker Jesse Bleekemolen volgde Bibian een jaar lang. „Filmmaken is mijn werk, maar dit komt zo dichtbij. We wisten aan het begin van deze film dat het einde misschien ook het einde van Bibian zou zijn. Met dat in ons achterhoofd zijn we gestart met draaien.”

In Bibian Mentel LEEF, vanaf 21 oktober te zien bij Videoland, is de oud-snowboardster zowel ontzettend blij te zien na afloop van de finale van Dancing with the Stars als intens verdrietig als ze hoort dat de kanker zich in haar rug aan het uitzaaien is. „Ik vind letterlijk het leven nog veel te leuk, ik wil nog zo graag meer mooie herinneringen maken.”

Eva Jinek, die de film aan het einde van het interview wil aanprijzen, moet slikken om haar tranen binnen te houden na de dappere en wijze woorden van Bibian.