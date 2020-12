Vertrekken de Meilandjes alweer uit Hengelo?

Het is pas drie maanden geleden dat de familie Meiland hun intrek nam in de riante boerderij in Hengelo, maar echt genieten zit er nog niet in. „Jullie wonen nu in Hengelo en daar is gedoe met vergunningen. Als dat niet goed komt, verkas je weer en ga je weer ergens anders zitten”, vraagt Linda aan de flamboyante Martien. „Ja, dat vind ik wel heel erg, hoor”, reageert hij bevestigend.

„Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente. Van de gemeente Bronckhorst: het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn bij ons. Ik woon in de grote boerderij, dan heb je een corridor en dan de kleine boerderij daar aan vast, daar woont Erica. Nou toen wij dat kochten was er een prachtige keuken met een zwarte AGA-cooker, een volledige badkamer met een ovaal bad, een sauna d’r in en nou krijgen we brieven, dat wij er waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen”, legt hij uit.

Martien is echter niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. „Je moet toch door Linda. Ik bedoel, je kunt wel gaan zitten janken, maar daar schiet je niks mee op. Ik vind dit jammer. Wij hadden heel veel plannen voor het voorjaar. Er is zo’n zandvlakte voor paarden, om dat dan leuk als een tuin te maken, met een fontein, had ik helemaal zin in. Maar ja, ik ga nu natuurlijk niet zoveel duizend euro weggooien als ik niet zeker weet dat ik kan blijven.”

De voormalig kasteelheer vertelde zondag ook over zijn coming-out twintig jaar geleden. „Ik zag mijn hele leven instorten. Dat heb ik nog nooit gevoeld van binnen”, blikte hij terug.