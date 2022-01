Megan Fox en Machine Gun Kelly verloofd

Fox deelde een video van het aanzoek op Instagram. Dat vond plaats onder dezelfde boom waar de twee zeggen hun relatie te zijn begonnen. „Anderhalf jaar later, nadat we samen door een hel zijn gegaan én meer hebben gelachen dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden, heeft hij me gevraagd met hem te trouwen. Net als in elk leven hiervoor en als in elk leven dat hierop zal volgen, heb ik ja gezegd. En toen hebben we elkaars bloed gedronken”, aldus de actrice.

Machine Gun Kelly, die eigenlijk Colson Baker heet, plaatste op zijn Instagram beelden van de ring, waarop de geboortestenen van het aanstaande echtpaar zijn geplaatst.

Fox was eerder getrouwd met acteur Brian Austin Green, met wie ze zoons Noah (9), Bodhi (7) en Journey (5) heeft. Machine Gun Kelly heeft uit een eerdere relatie een dochter, de 12-jarige Casie.