Rolf Wouters na tv-flop: ’Zo gaat dat tegenwoordig, je wordt meteen afgeserveerd’

Hij wil het woord comeback naar eigen zeggen nooit gebruiken, want hij ’is er nog steeds’, maar feit blijft wel dat er voor Rolf Wouters – naast iconen als Henny Huisman en Ron Brandsteder een van de grote sterren uit de jaren negentig – veel is veranderd in het medialandschap sinds zijn televisie-sabbatical.

In de podcast Daar bleef je voor thuis! blikt Wouters terug op zijn terugkeer en de SBS6--flop Split Screen die daarop volgde. „Ik ben geen quizexpert, maar het gegeven van die quiz was heel aardig. Daar was ik echt van overtuigd. Maar in de praktijk vond ik het jammer dat er geen ruimte was om het iets meer naar mijn hand te zetten of om iets meer te maken dan de quiz zelf. Er is een verschil tussen een quiz en een tv-programma dat ook amuseert.”

’Best zonde’

Volgens Wouters, die zegt dat er nooit een evaluatie heeft plaatsgevonden, had er nog best wat gesleuteld kunnen worden aan het programma. „Ik vind het jammer dat ik van tevoren niet even ben gevraagd erover mee te denken. En toen we eenmaal bezig waren, was er ook geen gelegenheid om er nog een draai aan te geven. (...) Zo gaat dat tegenwoordig: er wordt iets geprobeerd, het slaat niet aan en het is meteen afserveren. Dat is in sommige gevallen best zonde. Ook bij andere programma’s zie ik dat weleens.”

En dat komt volgens de presentator door het vernieuwde medialandschap. „Je moet eens kijken hoeveel mensen bijvoorbeeld op YouTube of als influencer op hun eigen manier dingetjes doen en daar heel succesvol mee zijn. Alleen, het medium televisie vraagt om iets anders. En dat is best moeilijk uit te leggen. Ik zie soms dingen op tv, en vooral als het om amusement gaat, en dan denk ik: het is teveel ’formatje op papier’. En dat wordt niet uitgevoerd door de mensen die het idee hebben gemaakt. De mensen die in beeld zijn, zijn er los bij gehaald.”

’Meneer Wouters’

In een talkshow is dat minder het geval, weet Wouters. „Tenminste, in een goede. Dan is de personality van de host alom aanwezig. En die zal ongetwijfeld de redactie aansturen, want anders werkt het niet. Daarom is Humberto bijvoorbeeld anders dan Jinek. Terwijl ze toch, bij wijze van spreken, aan dezelfde tafel zitten. Zo hoort het eigenlijk ook bij amusement te zijn. Paul de Leeuw is daar een goed voorbeeld van, hij geeft er zijn signatuur eraan. En dat is heel goed. En dat mis ik heel erg bij andere, inwisselbare, programma’s.”

Het was overigens toch wel een confrontatie toen Wouters zich twee jaar geleden terugzag op tv. „Dan schrik ik daar zelf van. Dan staat daar niet meer die jonge, gekke man, maar dan staat daar echt ineens ’meneer Wouters’.”