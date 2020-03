Dua Lipa verplaatst Europese tournee naar volgend jaar

Oorspronkelijk stond Dua Lipa's concert in de Ziggo Dome gepland voor 7 mei, maar na de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus gaat dat optreden niet door. In plaats daarvan komt de Britse volgend jaar op 3 februari naar Nederland. Ook in andere landen worden concerten en evenementen afgelast, waardoor de zangeres heeft besloten om haar hele tournee op te schuiven.

In plaats van 26 april 2020 gaat de tour nu op 3 januari 2021 van start. Dan is echter niet Madrid, maar Newcastle de eerste stad waar Dua zal gaan optreden. De zangeres maakt eerst een rondje door het Verenigd Koninkrijk en Ierland voordat ze op 25 januari naar Hamburg komt voor het vervolg van haar tournee op het Europese vasteland. Op 16 februari sluit ze haar concertreeks af in Madrid.

Album

Dua Lipa laat weten dat het ’ondanks de beste inspanningen’ niet is gelukt om shows in Kopenhagen, Stockholm, Oslo, Wenen en München opnieuw in te plannen. Fans die daarvoor een kaartje hadden gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. De tickets voor de concerten die wel opnieuw ingepland konden worden, blijven geldig.

De concertreeks staat in het teken van Dua's nieuwe album Future Nostalgia, dat de zangeres vrijdag een week eerder dan gepland uitbrengt in verband met het coronavirus. "Ik hoop dat het jullie aan het lachen en aan het dansen brengt. En ik hoop dat ik jullie trots zal maken", zei ze daarover op Instagram.