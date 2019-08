Chris Zylka verwijdert naam Paris Hilton van lichaam

En nu prijkt er een enorme gorilla op zijn onderarm met wat bladeren eromheen, zodat de naam van zijn ex-verloofde helemaal verdwenen is. De Hilton-telg was destijds maar wat blij met de actie van haar liefje. „Dit is wat ik nu liefde en toewijding noem! Ik hou zoveel van je schatje! Bedankt dat je me hebt laten zien dat echte liefde bestaat!”

Bekijk ook: Naam Paris Hilton vereeuwigd op arm vriend

De nieuwe tatoeage heeft nog wel even op zich laten wachten. Chris en Paris gingen eind vorig jaar al uit elkaar. Volgens TMZ vertelde hij de tatoeëerder dat het er nu hoog tijd voor was.