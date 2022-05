William repeteert mee voor Trooping the Colour-parade

Trooping the Colour heeft dit jaar een speciaal tintje. Het is onderdeel van de festiviteiten van het 70-jarig regeringsjubileum van de koningin en het is de eerste keer sinds de start van de coronacrisis dat de parade weer voor iedereen te zien is. De afgelopen twee jaar vond deze in verkleinde vorm achter gesloten deuren plaats op Windsor Castle.

Op Horse Guards Parade in Londen toont traditiegetrouw tijdens Trooping the Colour één van de van de zogenoemde Household-regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - haar kleuren aan de koningin. De parade wordt al sinds 1748 gehouden ter ere van de verjaardag van de Britse vorst en is sinds 1820 een jaarlijks evenement.

Dit jaar doen zo'n 1500 soldaten en 350 paarden mee aan de parade.