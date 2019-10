Ⓒ Foto VRT

Anne-Mieke Ruyten, in het Nederlandse collectieve tv-geheugen gegrift als Chris in SamSam, timmert aan de weg bij onze zuiderburen. Ze is vanaf zondag te zien als rechtbankjurylid in de nieuwe dramaserie De twaalf. „Ik heb bij de auditie maar niet gezegd dat ik uit Holland kom”, zegt de actrice lachend.