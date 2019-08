Maarten van Rossem heeft spijt van pesten

„Ik ben vroeger geplaagd als kind”, vertelde hij. Op de lagere school was Van Rossem een buitenbeentje omdat hij heel goed kon leren. „Zeer incidenteel heb ik later zelf wel eens iemand geplaagd. Daar heb ik ontzettend veel spijt van, dat ik zo’n lul was die dat zelf ook ging doen om er toch maar bij te horen.” Een jongen in kwestie reed zichzelf kort na het eindexamen dood in Spanje. „Dat maakte de spijt nog erger. Dat ik het niet meer goed heb kunnen maken.”

Het grootste misverstand over hemzelf noemt de co-presentator van De Slimste Mens dat hij een cynisch mens zou zijn. „Ik ben een gewone brave burgerman die dol tevreden is met zijn kinderen en kleinkinderen. Zoals iedereen heb ik wel eens mindere dagen. Maar als je eenmaal een etiketje hebt in de media, dan kom je daar nooit meer vanaf.”

Gezellige lacher

Van Rossem noemt zichzelf een „gezellige lacher. Alleen ben ik niet iemand die op bavianenwijze het gebit ontbloot en ondersteboven valt van motorische stoornis. Ik ben niet van dat hilarische luidruchtige lachen dat vaak op tv wordt vertoond.” Het toppunt van humor noemt de historicus ouderwetse slapstick. „Van die sketches van De Dikke en de Dunne, van die slapstick die je van ver aan ziet komen. En je kan mij wakker maken voor van die filmpjes waarin het bruidspaar de dansvloer betreedt en meteen plat op de grond flikkert. Dat vind ik een hoogtepunt van het moderne leven.”

De drie beste Amerikaanse presidenten uit de geschiedenis noemt de oud-hoogleraar George Washington, Abraham Lincoln en Franklin D. Roosevelt.