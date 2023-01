Netflix ontkent berichten over zwaargewonden in Squid Game-show

Volgens Netflix zijn drie mensen ter plaatse behandeld maar is er niemand gewond geraakt. De streamingdienst benadrukt dat er altijd een medisch team aanwezig is. „De gezondheid en veiligheid van onze cast en crew staan voorop en we houden ons aan allerlei veiligheidsprocedures”, aldus Netflix. „Hoewel het erg koud was op de set - en de deelnemers waren daarop voorbereid - zijn alle claims van ernstig letsel niet waar.”

Hoogste geldprijs ooit

De spelshow wordt momenteel in tv-studio’s in Bedfordshire in het Verenigd Koninkrijk met 456 deelnemers gefilmd. De kandidaten strijden om de hoofdprijs van 4,56 miljoen dollar (bijna 4,2 miljoen euro), de hoogste geldprijs ooit in de geschiedenis van reality-tv.

Het programma werd vorig najaar aangekondigd. Kandidaten moeten allerlei proeven en uitdagingen uitvoeren om als winnaar uit de bus te komen. Waar afvallers het in de serie echter met de dood moeten bekopen, worden zij in de reality-variant slechts met lege handen naar huis gestuurd.