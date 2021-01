Leontine Borsato opgenomen in ziekenhuis

Cultuur

Sven Ratzke eert David Bowie: ik draag hem altijd bij me

Vijf jaar na het overlijden van David Bowie is de show Where Are We Now van Sven Ratzke op televisie te zien. In de voorstelling, die op 9 januari om 20:30 uur op NPO2 te zien is, laat Ratzke alle kwaliteiten van Bowies nummers voorbij komen: van klein en poëtisch tot groots en theatraal. Een beter ...