Offset laat andere kant zien in acteerdebuut NCIS

De echtgenoot van Cardi B speelt in de serie een undercover CIA-agent die terroristische activiteiten bestrijdt. In een promofilmpje dat zender CBS voor de uitzending online zette, zegt de rapper: „Ik wilde bij het beginnen met acteren niet meteen in een bepaalde categorie gestopt worden, dat je de hele tijd de bad guy moet spelen. Ik wilde laten zien dat ik alles kan doen dat me aangeboden wordt.”

Vast castlid LL Cool J, zelf ook van origine rapper, vond het mooi om te zien hoe zijn vakgenoot een stereotype casting heeft vermeden. „Als je rapper bent, dan denkt iedereen dat je een gangster gaat spelen, dat je alleen een boef kan zijn, of iemand anders van de straat. En hij is de compleet andere kant opgegaan.”

Offset kijkt positief terug op zijn acteerdebuut: „Als ik eerlijk ben was het een van mijn mooiste ervaringen, en iedereen behandelde me als familie”, aldus de rapper. „En mijn fans kunnen niet wachten om me iets anders te zien doen.” Toch vergeet de muzikant ook zijn roots niet: in de aflevering van de politieserie was een nieuw nummer, Danger, van Offset te horen.