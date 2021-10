Fans steunen Dave Chapelle bij show in Londen

Chappelle kwam onder vuur te liggen nadat een aantal Netflix-medewerkers bezwaar maakte tegen de, in hun ogen, kwetsende opmerkingen richting de LBGTQ+ gemeenschap in zijn show. Terwijl er in Los Angeles een protest gaande was bij het hoofdkantoor van Netflix om de onvrede over Chappelles show én de houding van het bedrijf, betuigden ruim 3500 bezoekers in Londen juist hun steun aan Chappelle bij diens show. „Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen mening en als komiek is het je werk om mensen te laten lachen. Ik heb niet het gevoel dat hij kwaad in de zin heeft, integendeel. Chappelle wil mensen juist aan het denken zetten en dat bereikt hij door controversiële uitspraken te doen. Hij heeft zelf veel te maken gehad met racisme en probeert juist die link te leggen met de transgendergemeenschap. Hij is absoluut niet tegen hen en daarom is het jammer dat dit zo wordt opgevat”, aldus een bezoeker.

Een ander zegt: „The Closer geeft een hele actuele blik op dat wat er momenteel gaande is en Dave spreekt zich open en eerlijk uit. In mijn ogen is hij een van de beste komieken die er momenteel is, zo niet de beste. Het zou te gek voor woorden zijn wanneer je als komiek geen heilige huisjes meer omver mag trappen, wat heeft die baan dan nog voor functie? Het feit dat zijn nieuwe show al wekenlang het gesprek van de dag is, en zelfs leidt tot protesten, geeft aan dat hij in staat is een gesprek op gang te brengen waarvan het onderwerp beladen is.”

Een donker lesbisch koppel zei zich niet te herkennen in de woede die in Amerika rondom Chappelle ontstaan is. „Absoluut niet. Wij vinden hem helemaal niet beledigend of onbeschoft. Het is zijn werk om mensen te porren en ergens bewust van te maken en dat is duidelijk gelukt. Als je niet kan lachen om zijn grappen, kijk dan gewoon wat anders maar houd alsjeblieft op met dat kleinzerige gedoe. Er zijn belangrijkere zaken in de wereld dan dat.”