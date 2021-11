Paul Haenen heeft ’kortsluiting in hoofd’ bij besef dat einde nadert

De cabaretier, vooral bekend dankzij zijn alter ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat, kreeg zeker in zijn jeugd veel teleurstellingen te verwerken. Hij worstelde met zijn homoseksualiteit en werd afgewezen als televisiemaker in Hilversum. „Ik hoop dat mensen leren dat ze zich er niet bij moeten neerleggen als de deur voor hun neus dichtvalt”, aldus Haenen.

„Er is altijd een andere deur die opengaat. Toen ik met tv moest stoppen, ben ik het theater in gegaan. Ik hoop dat jonge mensen leren dat zij zelf centraal staan. De buitenwereld is het probleem, niet jijzelf.”

’Beperkte toekomst’

Haenen realiseert zich steeds meer dat hij het einde van zijn leven nadert. „Het geeft een heel rare kortsluiting in mijn hoofd, de gedachte dat ik een beperkte toekomst heb”, stelt hij. „Ik doe wat ik doe met dezelfde naïviteit en hetzelfde kinderlijke enthousiasme als vroeger. Ik vind het raar te beseffen dat ik over vijf of tien jaar daarmee moet stoppen. Of dat mijn leven dan al gestopt is.”

Haenen speelt zijn jaarlijks eindejaarsshow met zijn alter ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat dit jaar vanwege een verbouwing van zijn eigen theater Betty Asfalt in theater De Kleine Komedie en De Hallen Studio’s. De voorstellingen in De Kleine Komedie zijn uitverkocht, voor de avonden in De Hallen Studio’s zijn nog kaarten beschikbaar. Deze reeks speelt Haenen van 22 tot en met 31 december.