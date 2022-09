Bassist verlaat VanVelzen

Frontman Roel van Velzen gunt het Pouw helemaal, maar vindt het afscheid ook jammer. „Met wat pijn in het hart maar met een achteruitkijkspiegel gevuld met onvergetelijke hoogtepunten”, schrijft de zanger op Instagram.

Van Velzen en Pouw blikken ieder terug op meerdere hoogtepunten. „De afgelopen twaalf jaar hebben we samen gespeeld op honderden festivals, in opnamesessies, bij radiopromo’s, televisieshows, in theaters, op bedrijfsfeesten, én gingen we de meest bizarre muzikale uitdagingen aan in twaalf verschillende landen. Wát een trip”, zegt de zanger.

„Honderden shows in het binnen- en buitenland. Van mijn auditie op een marktplein in Raamsdonksveer naar shows in Congo en Georgië. Van talloze bedrijfsfeesten (waar Roel de meest duffe feesten wist te redden) tot mijn eerste keer Ziggodome, Ahoy, Museumplein. Zoveel ’eerste keren’”, kijkt de bassist terug. „En toch is het nu tijd om weer verder te gaan. Ik ben blij met alles wat we hebben gedaan, trots op het gevoel dat ik altijd alles heb gegeven. Zo wil ik het afsluiten.”