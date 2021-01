Broer (67) van Dolly Parton overleden

„Mijn broer Randy heeft zijn strijd tegen kanker verloren. De hele familie rouwt om zijn verlies, maar we weten dat hij op een betere plek is”, begint de 75-jarige Dolly haar verhaal. „Wij zijn een familie van geloof en we geloven dat hij veilig is bij God en dat hij nu met familieleden is van wie we al eerder afscheid hebben moeten nemen.”

Dolly schrijft daarbij dat Randy een geweldige zanger, schrijver en entertainer was. Hij kreeg vooral bekendheid met het nummer Roll On (Eighteen Wheeler) en hij speelde gitaar en basgitaar in de band van zijn zus. „Maar zijn duet met mij in Old Flames Can’t Hold A Candle To You zal altijd een hoogtepunt in mijn eigen carrière zijn.”

Randy laat zijn vrouw Deb, zijn dochter Heidi, zoon Sabyn en kleinzonen Huston en Trent achter. „We zullen altijd van hem houden en hij zal altijd in ons hart zijn.”