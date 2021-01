The Weeknd: ’Laat al die awardshows maar zitten’

„Het kan mij persoonlijk niets meer schelen. Ik heb drie Grammy’s en die betekenen nu duidelijk niets meer voor mij”, aldus de Canadese superster. „Ik ben sowieso slecht in het geven van toespraken. Laat maar zitten, al die awardshows.”

The Weeknd maakte zich eind vorig jaar lange tijd druk omdat hij niet genomineerd werd voor een Grammy, terwijl zijn album After Hours afgelopen jaar een van de succesvolste platen ter wereld was. Hij noemde The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy’s, ’corrupt’ en was van mening dat hij, zijn fans en de muziekindustrie meer transparantie moeten krijgen over het doen en laten van de organisatie.

The Recording Academy stelde echter ook verbaasd te zijn dat The Weeknd geen enkele nominatie voor de Grammy’s heeft binnengehaald. „We snappen dat The Weeknd teleurgesteld is dat hij niet is genomineerd. Ik was ook verrast en kan me voorstellen wat hij voelt”, zei The Recording Academy-baas Harvey Mason Jr. tegen Variety. „Zijn muziek was dit jaar uitstekend en zijn bijdragen aan de muziekgemeenschap en aan de wereld verdienen ieders bewondering. We waren dan ook blij te horen dat hij de Super Bowl-halftimeshow gaat doen.”

Variety denkt dat The Weeknd de nominaties niet kreeg, omdat de verschillende commissies die beslissen over het nominatieproces hem mogelijk los van elkaar in een andere categorie plaatsen. Zo zou de popcommissie hem wellicht r&b hebben gevonden en de r&b-commissie juist andersom. Dat verklaart echter niet dat The Weeknd niet meedoet in de hoofdcategorieën beste album en beste single van het jaar.