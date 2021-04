EO trots op documentaire The Mole Agent, ondanks verloren Oscarrace

„Helaas is het voor The Mole Agent bij een plek bij de laatste vijf gebleven, maar ook dat is al fantastisch!”, reageert hoofdredacteur Margit Balogh. „De nominatie bevestigt het talent van regisseur Maite Alberdi, die op geheel eigen wijze eenzaamheid onder ouderen verfilmt.”

The Mole Agent vertelt over een bejaarde detective die undercover gaat in een verzorgingshuis. De film draaide in de bioscopen toen half december de theaters hun deuren moesten sluiten. De film is inmiddels via streamingdienst Picl te zien, maar gaat ook weer draaien als de bioscopen in de toekomst weer open mogen.

De EO zendt The Mole Agent naar verwachting later dit jaar uit.