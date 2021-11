Marco over tweede kans met Leontine: ’Ik schreef een brief en nam alle verantwoordelijkheid’

Marco blikt in het programma terug op ’het meest verdrietige jaar uit zijn leven’. Hij vertelt: „Als de liefde van je leven, de moeder van je kinderen, bij je weggaat, word je lamgelegd door het verdriet.”

De zanger onthult dat hij met Kerstmis een brief aan haar heeft geschreven. „Men zegt altijd dat er twee kanten zijn aan elk verhaal, maar ik wilde daar niet aan meedoen. Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen voor wat ik had gedaan, en haar erkenning gegeven voor haar verdriet”, aldus Marco. Een paar maanden na die brief begonnen de twee - die daarvoor bijna 22 jaar getrouwd waren - opnieuw te daten. Tegenwoordig hebben ze een latrelatie, schrijft Nieuwsblad.

Marco bevestigde in mei van dit jaar aan Privé dat de twee weer voorzichtig aan het daten waren. „Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje. We doen af en toe leuke dingen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.”