A$AP Rocky voorlopig vast in Zweedse cel

A$AP werd begin deze maand opgepakt in Stockholm omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling van twee mannen. De rapper zelf zegt echter dat hij werd lastiggevallen door het duo. Hij deelde filmpjes van het incident, waarin te zien is hoe de mannen de koptelefoon A$AP Rocky afpakken. Op andere video’s is te zien hoe de rapper en zijn gevolg de mannen in elkaar trappen.

De arrestatie van A$AP is ook in de Verenigde Staten niet onopgemerkt gebleven. Dankzij ingrijpen vanuit het Witte Huis zijn de omstandigheden waarin de rapper al ruim twee weken in een Zweedse cel verblijft, flink verbeterd. Zijn manager noemde de behandeling van zijn pupil eerder inhumaan. Onder anderen Kim Kardashian en haar man Kanye West drongen er bij het Witte Huis op aan A$AP Rocky te helpen.