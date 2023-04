’Meer vrouwen claimen mishandeld te zijn door Jonathan Majors’

De 33-jarige acteur werd eind maart aangehouden op beschuldiging van wurging, mishandeling en intimidatie. De zaak tegen Majors gaat waarschijnlijk op 8 mei van start. Zijn advocaten claimen dat de acteur „volledig onschuldig is”. Hij zou volgens zijn advocaten „een slachtoffer zijn van een geschil dat hij had met een vrouw die hij kent”.

Het management van Majors heeft eerder deze week alle banden met de acteur verbroken. Eerder deed ook een groot pr-bureau dat samenwerkte met de acteur dit al. Majors is een belangrijke nieuwe acteur voor de aanstaande Marvel-films. Hij werd in Ant-Man and the Wasp: Quantumania in de filmreeks geïntroduceerd als schurk Kang, die de komende jaren in alle films te zien zal zijn.

Recent rondde de acteur de opnames af van het tweede seizoen van de serie Loki, waarin Kang ook een grote rol speelt. Voor zover bekend hebben de aanklachten nog geen invloed op de release van die serie.