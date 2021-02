RTL neemt programma Gerard Joling onder de loep

„Dit programma is twee jaar geleden besteld en sindsdien hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, uiteraard ook door alle maatschappelijke ontwikkelingen en gesprekken die we hebben gevoerd met makers van verschillende culturele achtergronden”, aldus de woordvoerder.

Er was eerder al flink wat ophef rondom het programma, omdat de titel ongepast zou zijn en bepaalde uitspraken van Joling racistisch zouden zijn. „We vinden het als RTL belangrijk om vooroordelen en stereotypering bespreekbaar te maken. We willen verbinden en niet polariseren.”

Daarom kijkt de zender, samen met Joling, naar de invulling van het programma. „Gerard heeft een paar prachtige reizen gemaakt en bijzonder waardevolle en leerzame gesprekken gevoerd met zijn gasten”, aldus de woordvoerder. „Mét die nieuwe inzichten in ons achterhoofd kijken we daarom goed naar de keuzes die gemaakt worden en of we daarvan een programma kunnen maken dat aansluit bij onze wensen, zoals we dat bij ieder programma doen.”