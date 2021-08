Premium Het beste van De Telegraaf

JayJay Boske zette zich over haatberichten rondom vorige deelname heen Oud-Expeditieleden keren terug: ’Het was rauw en hard’

Door Fabian Melchers

V.l.n.r. Rob Geus, JayJay Boske, Loiza Lamers, Saar Koningsberger, Wietze de Jager, Anouk Maas, Loek Peters en Dominique (Do) Rijpma keren terug om een nieuwe gooi te doen naar de titel van Expeditie Robinson. Ⓒ Foto RTL

Geen 18 maar 26 deelnemers dit jaar in Expeditie Robinson. Voor de nieuwste editie, die zondagavond van start is gegaan, kregen acht oud-deelnemers de kans om de titel alsnog op hun naam te schrijven. Een buitenkansje, hoewel er van tevoren ook zeker twijfel was. „De vorige keer heb ik best wel veel gezeik gehad”, vertelt JayJay Boske.