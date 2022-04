Anita Witzier: meedoen aan The Masked Singer was ’de hel’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Anita Witzier vond meedoen aan RTL-hit The Masked Singer ’de hel’. Dat bekende zij in het programma Media Inside. De Kro-Ncrv-coryfee was afgelopen najaar te zien als deelnemer in het programma. Zij zat in een zwanenpak.