Politie zoekt contact met vermeende slachtoffers Marilyn Manson

De politie wil onderzoeken of Manson een strafbaar feit heeft gepleegd dat onder hun bevoegdheid valt, om zo eventuele verdere stappen tegen hem te kunnen ondernemen.

Manson ligt onder vuur sinds actrice Evan Rachel Wood via sociale media liet weten jarenlang door de zanger misbruikt en mishandeld te zijn. „De naam van mijn misbruiker is Brian Warner, ook bekend als Marilyn Manson”, deelde de 33-jarige op Instagram. „Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met leven in angst voor vergelding, laster of chantage.” Na haar bericht, volgden meer vrouwen met gelijksoortige aantijgingen aan het adres van Manson.

Game Of Thrones-actrice Esmé Bianco is de nieuwste actrice die zich aansluit bij de vrouwen die zeggen misbruikt, onderdrukt en mishandeld te zijn door Marilyn Manson „Hij is een monster die mij kapot heeft gemaakt, evenals vele andere vrouwen. Hij is een typisch geval van een ’serial predator’, oftewel een roofdier dat op zijn prooi afgaat en verslindt.” Het juridische team van Manson wilde niet reageren op de aantijgingen, ondanks het feit dat Bianco hen e-mails, sms’jes en foto’s heeft gestuurd met bewijzen die haar verhaal zouden bevestigen. Onder meer zijn management en platenmaatschappij hebben de samenwerking opgezegd.

Dita Von Teese, die zeven jaar met Manson samen was, heeft eerder laten weten dat de misbruikaantijgingen aan het adres van de shockrocker niet overeenkomen met haar ervaringen. Rose McGowan, een van de eerste beschuldigers van Harvey Weinstein, heeft in het verleden ook iets met Marilyn Manson gehad en verklaarde eveneens dat er in die relatie geen sprake was van misbruik. „Maar dat zegt niets over hoe hij daarvoor of daarna met anderen is geweest”, aldus de actrice. „Het heeft tijd nodig voor je naar voren kunt komen met je verhaal en ik ben trots op deze vrouwen en iedereen die opkomt tegen een misbruiker.”

Volgens de zanger zijn alle relaties die hij gehad heeft altijd wederzijds geweest en is hij onschuldig. Toch voelt Manson zich niet veilig: uit angst voor ’vreemde’ mensen die ineens voor zijn deur staan heeft hij een beveiligingsteam aangesteld dat 24 uur per dag voor hem klaarstaat.