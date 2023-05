Schrijver Martin Amis (73) overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

In zijn woonplaats Lake Worth in Florida (VS) is schrijver Martin Amis op 73-jarige leeftijd overleden. Dat is vrijdag al gebeurd, meldt The New York Times. Volgens de krant bevestigt zijn vrouw, auteur Isabel Fonseca, dat hij stierf aan de gevolgen van slokdarmkanker.