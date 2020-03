Queen in quarantaine.. zonder haar miljoenenvoorraad drank!

Moet de Queen noodgedwongen lid worden van de blauwe knoop nu ze haar drankvoorraad op Buckingham Palace achter zich laat? Ⓒ Getty Images

Ook de Queen heeft noodmaatregelen getroffen en is naar Windsor Castle gereisd om daar in quarantaine te gaan. Laat ze daarmee wel Buckingham Palace achter zich, waar ze - altijd handig tijdens een gedwongen eenzaam verblijf - over liters exclusieve drank beschikte... Een jaloersmakend inkijkje in de wijnkelders van koningin Elizabeth, die door de jaren heen ’hamsteren’ een nieuwe betekenis gaf als het om duur druivenat gaat.