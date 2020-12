Dit is het radiomoment van 2020

Het bewuste moment werd uitgezonden op vrijdag 20 maart. Om precies 08.45 uur draaiden meer dan 180 radiostations in ruim dertig landen in Europa - op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn - het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. De actie was bedoeld om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken.

„Het was een prachtig moment van verbroedering”, aldus Vergouwen over de winnaar. „Het was een moment dat duidelijk maakte dat we wereldwijd in dezelfde crisis zitten en een goed voorbeeld van hoe de kracht van radio ten volle benut wordt”, aldus de jury. „Dit is waar radio om draait”, zegt Hoogendoorn in een reactie. „Dat je beseft dat je samen naar de radio luistert.”

Het moment is gekozen door mediadeskundige Vergouwen in samenwerking met dj’s uit de middagprogrammering zoals Sander Lantinga, Domien Verschuuren en Henkjan Smits.