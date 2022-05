Ireen Wüst (36) zou olympische medailles inruilen voor een kindje

Wüst, die in maart in een vol Thialf afzwaaide als professioneel schaatsster, is zondag te zien in het programma College Tour waarin ze praat over de ups en downs die ze heeft doorgemaakt gedurende haar loopbaan. In het gesprek vertelt ze onder andere over depressies, haar worsteling met haar seksuele geaardheid en het persoonlijk verdriet rondom de dood van haar beste vriendin Paulien van Deutekom. Ook vertelt de oud-schaatsster over haar plannen voor de toekomst.

Wüst veroverde tijdens haar loopbaan dertien olympische medailles: zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons. Ook werd ze zeven keer wereldkampioen allround en vijf keer Europees kampioen allround. In maart nam ze afscheid van de sport. In schaatstempel Thialf werd de bocht na de finish naar haar vernoemd.