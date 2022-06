’Ghislaine Maxwell wil overplaatsing naar gevangenis in het Verenigd Koninkrijk’

„Ghislaine wil in het Verenigd Koninkrijk zijn om dichter bij haar familie te zijn, zodat ze familiebezoek kan hebben”, vertelt een bron aan de Britse krant. „De gevangenissen in Groot-Brittannië zijn veel beter dan die in de Verenigde Staten en de Britten behandelen gevangenen menselijker. Het Amerikaanse systeem is een schande.”

Momenteel zit Maxwell achter slot en grendel in het Metropolitan Detention Center in New York. De socialite heeft de afgelopen maanden meermaals geklaagd over het ’strenge regime’ van de gevangenis.

Maxwell, die tot 55 jaar gevangenisstraf kan krijgen, krijgt op 28 juni haar straf te horen.