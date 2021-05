Koningin Máxima geeft tv-interview aan Matthijs van Nieuwkerk

De presentator sprak de Nederlandse vorstin op Paleis Huis ten Bosch. De uitzending van het gesprek is maandagavond om 20.35 uur te zien bij de NOS op NPO 1, op de verjaardag van Máxima.

Het is vaker gebeurd dat er leden van het koningshuis geïnterviewd werden rondom mijlpalen in hun leven. Zo werd Willem-Alexander ter ere van zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door theatermaker Wilfried de Jong. Daar keken in 2017 maar liefst zo’n 4 miljoen mensen naar. Ook werd het koninklijke paar samen geïnterviewd door presentatoren Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke rondom de troonswisseling in 2013.