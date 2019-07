The Lion King scoort in openingsweekend

Daarmee is het de tweede beste opening van 2019, na Avengers: Endgame dat maar lieft 357 miljoen dollar opbracht in het openingsweekend. Ook is het het beste openingsweekend van een Disney remake ooit.

Ook buiten Amerika was de film succesvol; hij leverde in het buitenland tijdens het openingsweekend, inclusief de cijfers van China, 531 miljoen dollar op. Laat men China buiten beschouwing, dan leverde de film 269 in het buitenland miljoen op.

In Nederland brak de film afgelopen week ook al records.

