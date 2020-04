New Kids on the Block strikt Boyz II Men voor benefietsingle

Shawn Stockman, Wanya Morris en Nathan Morris van Boyz II Men Ⓒ ANP

Twee boybands die in de jaren 90 in menig tienerkamer aan de muur hingen, hebben de handen ineen geslagen. New Kids on the Block vroeg Boyz II Men mee te werken aan de benefietsingle House Party, die vrijdag is verschenen. Ook Jordin Sparks, Big Freedia en Naughty by Nature doen mee op het nummer.