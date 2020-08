Zus Sharon Stone vecht voor elke ademteug

Sharon Stone is woest. Op Instagram deelt ze een foto van de ziekenhuiskamer en schrijft bij het indrukwekkende beademingapparaat dat daar staat: „Mijn zus Kelly, die al lupus heeft, heeft nu Covid-19. Dit is haar ziekenhuiskamer.”

De actrice komt dan met een heftig verwijt. „Een van jullie die weigeren een mondmasker te dragen, heeft dit gedaan. Ze heeft geen immuunsysteem. De enige plaats waar ze geweest is, is de apotheek.” De Hollywoodster roept dan ook iedereen op een masker te gaan dragen. „Draag een masker! Voor jezelf en anderen. Please.”

Zelf deelde Shelly een video waarop ze naar adem snakt en huilt. Ze zou in een ziekenhuis in Miami liggen, schrijft Daily Mail, al verbleef ze tijdens haar quarantaine in Montana. „Ik snak naar lucht... voor elke ademteug”, zegt ze in haar video van zondagochtend. „Please doe dit voor de mensen van wie je houdt: kom op voor meer testen, meer maskers. Eis van iedereen dat ze een masker dragen. Je wilt je echt nooit, nooit zo voelen, dat garandeer ik je!” Vervolgens in tranen: „Mijn hart breekt voor de mensen die niet kunnen ademhalen.”

Eerder was het Tom Hanks die uithaalde naar mensen die geen mondkapje wilden dragen. ook hij en zijn vrouw Rita Wilson kregen corona. Zij kwamen niet in levensgevaar en herstelden na zo’n tien dagen.