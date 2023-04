Hugo Kennis bevestigt nieuwe relatie

Voor het oog van ruim een miljoen kijkers liet Hugo Kennis zijn emoties de vrije loop in Race across the world. Kennis had voor vertrek nog geen kans gehad zijn breuk met personal trainer Sander Bos te verwerken. Maar tijdens de twee maanden durende reis door Midden- en Zuid-Amerika kwam het verdriet eruit.

In gesprek met zijn reisgenoot Eva Cleven blikt Kennis terug op de stortvloed aan reacties die hij van kijkers heeft gehad naar aanleiding van zijn breakdown: „Ik heb aan best veel grote programma’s meegedaan waar allemaal reacties op komen, zowel positief als negatief. Maar ik heb nog nooit zoveel lieve, vertederende reacties gehad als afgelopen week.”

Zijn eigen verdriet terugzien was confronterend, maar Hugo bekijkt het positief: „Eigenlijk heel blij dat het gebeurde. Is het ideaal dat het op beeld was? Nee. Maar goed, dat is het risico dat je neemt als je twee maanden dag en nacht gefilmd wordt. Eva en ik hadden allebei bagage mee: ik had mijn scheiding alles behalve goed verwerkt en dat knalde eruit.” Na de uitbarsting nam Hugo voor thuis aan zichzelf te gaan werken. Hij volgt nog altijd therapie, zo bevestigt hij in de video.

Aanzoeken

Kennis ontving naar eigen zeggen ’duizenden’ berichten. Niet alleen van bezorgde kijkers die meeleven, maar ook van mensen die best wel een beschuitje willen eten met de kok. Daar heeft hij slecht nieuws voor: „Ik ben zeer gelukkig in de liefde, dus hoef ook geen nieuwe aanzoeken.”