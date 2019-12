Driemaal is scheepsrecht: Magic Mike-acteur wéér verloofd

„Op kerstavond verraste de liefde van mijn leven me op zijn knieën en vroeg me om altijd de zijne te zijn. Hij heeft mijn leven veranderd sinds de dag dat we elkaar hebben ontmoet en laat me zien wat liefde echt is. Dus ja, ik kan niet wachten om elke dag (nou ja, bijna) van mijn leven met jou door te brengen”, schrijft een dolgelukkige Toni op Instagram.

Ook Alex is erg blij. „Sommige mensen trouwen met hun beste vriend. Sommige mensen trouwen met hun zielsverwant. Ik met allebei.”

De twee zijn ruim tien maanden samen. Eerder was Alex verloofd met het Nederlandse model Marloes Horst en actrice Riley Keough, de dochter van Lisa Marie Presley.