’De Kardashians zijn meesters in het vastleggen van de aandacht’

Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian en Kris Jenner Ⓒ Getty Images

Het is moeilijk voor te stellen dat er ooit een tijd was dat mensen niet wisten wie Kim Kardashian was, maar vanzelfsprekend was die tijd er wel ooit. Haar succesvolle carrièreballetje ging pas rollen nadat in 2007 haar beruchte sekstape uitlekte én ze samen met haar familie aan de realityserie Keeping up with the Kardashians begon. Waar de brunette en haar zussen in het begin nog konden rekenen op flink wat hoongelach, bewezen de vrouwen door de jaren heen meer te zijn dan enkel brutale en grofgebekte knappe koppies. Anno 2020 is het dan ook moeilijk voor te stellen dat er ooit een tijd zal zijn waarin de Kardasians niet hun wel en wee delen middels hun serie. Maar, ook die tijd komt er nu aan.