Mahmood en Blanco gaan namens Italië naar ESF

Brividi (rillingen in het Nederlands) is een ballad over liefde en de wens om daarvan zonder angst te genieten. De clip van het nummer is in Nederland opgenomen. Te zien is hoe de twee zangers onder meer fietsend door een Nederlandse straat rijden en op het strand staan te zingen.

Op zondag konden Mahmood (29) en Blanco (19) hun winst van zaterdagavond nog amper geloven. „Maar echt?”, schreven zij allebei bij een paar foto’s die waren genomen na hun overwinning op het Festival della Canzone Italiana di Sanremo op hun Instagramaccount.

Voor Mahmood wordt het de tweede keer dat hij namens Italië naar het Songfestival gaat. In 2019 ging hij ook al, toen werd hij met zijn nummer Soldi tweede achter winnaar Duncan Laurence. De zanger speelt dit jaar met Blanco een thuiswedstrijd als het Europese liedjesfestijn in mei plaatsvindt in Turijn, na de winst van de Italiaanse band Måneskin vorig jaar.