MAYWOOD toch nog een keer SAMEN?

Tientallen hits scoorde Maywood. De laatste jaren is er vooral onmin tussen Alice (rechts) en Caren. Ⓒ ANP

Ze zijn een van Nederlands meest succesvolle, muzikale exportproducten aller tijden. Maar al jaren gaat er weinig liefde verloren tussen de zusjes-MAYWOOD. Misverstanden en argwaan leidden tot ruzies en al zes jaar is er tussen ALICE en CAREN geen enkel contact meer. Na GERARD JOLING, in 2013, is het nu FRED VAN LEER die een poging wil wagen de twee te verzoenen…