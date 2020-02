Getuige: beschuldiger zag Weinstein als zielsverwant

De getuige, Talita Maia, was volgens The New York Times opgeroepen door de advocaten van Weinstein. Die willen de geloofwaardigheid in twijfel trekken van Jessica Mann, die zegt dat Weinstein haar in 2013 misbruikte in een hotelkamer.

Maia, een voormalige vriendin van Mann, vertelde dat Mann jarenlang een romantische relatie had met de filmproducent. „Ze omschreef hem als een geweldige persoon”, blikte de getuige terug.

Het proces tegen Weinstein wordt gezien als een cruciaal moment voor de #MeToo-beweging tegen seksueel wangedrag. Tientallen vrouwen beschuldigen de Hollywoodproducent van grensoverschrijdend gedrag, maar hij staat in New York alleen terecht voor het vermeende misbruik van Mann en een andere vrouw, Miriam Haley.

Weinstein ontkent vrouwen tot seks te hebben gedwongen. Seksuele contacten zouden volgens hem steeds vrijwillig zijn geweest.