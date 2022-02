’Adele haalt Las Vegas-tournee in de zomer in’

„Gesprekken zijn op dit moment gaande en de hoop is dat er snel een akkoord is over de nieuwe data van Adele”, zegt een ingewijde tegen The Sun. „Ze heeft het duidelijk gemaakt dat volgend jaar geen optie is en iedereen wil deze data ook graag vastleggen.”

De 33-jarige Adele zou op 21 januari beginnen aan haar zogeheten ’residency’ in de Amerikaanse gokstad. De zangeres liet 24 uur van tevoren weten dat de concertreeks, die tot en met 16 april zou duren, toch niet kon doorgaan. In een video op Instagram vertelde Adele in tranen dat er door de coronapandemie vertragingen waren en dat de show daardoor niet klaar was.