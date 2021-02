Chrissy Teigen moet onder het mes

Chrissy heeft het er best moeilijk mee, omdat het haar doet denken aan haar ongeboren zoontje Jack. „Mijn kleine Jack zou deze week eigenlijk zijn geboren, dus ik voel me niet zo goed. Ik voel echt schoppen in mijn buik, maar het is geen fantoompijn”, twittert de vrouw van John Legend, die vorig jaar een miskraam kreeg. „Ik word morgen geopereerd aan endometriose, maar de pijn van mijn maandelijkse periode voelt deze maand echt precies als babyschopjes.”

Chrissy en John maakten vorig jaar oktober bekend dat ze een miskraam hadden gehad. Samen hebben ze al twee kinderen, Luna en Miles.