Nog geen comeback voor Meghan: MET-gala uitgesteld om coronavirus

„Vanwege het onvermijdelijke en verantwoorde besluit van het Metropolitan Museum om zijn deuren te sluiten, worden ’About Time’ en het openingsavondgala naar een latere datum uitgesteld.”

Het thema van 2020 is About Time: Fashion and Duration. Het gala zou op 4 mei gepresenteerd worden door Emma Stone, Meryl Streep en Lin-Manuel Miranda. Ook wordt de tentoonstelling ’About Time’ van het Costume Institute die in het museum zou openen, uitgesteld.

Het MET Gala is een jaarlijks prestigieus benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Elk jaar trekt het evenement, dat wordt gezien als één van de belangrijkste avonden in de entertainmentindustrie, met veel beroemdheden die voor het gala hun mooiste outfits aantrekken passend bij het thema van dat jaar en veel netwerken. Ook Meghan zou dit jaar te gast zijn; het werd gezien als haar comeback in de entertainmentindustrie.