Sterrenconferentie blijkt grote fraude

Het blad, dat de zaak al omdoopt tot ’het nieuwe Fyre Festival’, kwam de zaak op het spoor toen het van George Clooney hoorde dat hij en zijn vrouw nooit hebben toegezegd om ’keynote speakers’ van de conferentie te zijn. Ook Charlize Theron bleek van niets te weten, terwijl hun namen wel waren aangekondigd, samen met die van onder meer Ryan Reynolds en Blake Lively, Matthew McConaughey en basketballer Steph Curry. Geen van hen heeft ooit deelname toegezegd.

De organisatie van de conferentie, Thrive Philanthropy, beweerde dat de sterren kwamen praten over hun werk met goede doelen. Kaarten voor het virtuele congres kosten tussen de 400 en 1800 dollar.

In een statement laten de Clooneys de mogelijkheid open dat de organisatie, die donderdag niet bereikbaar was voor commentaar, te goeder trouw heeft gehandeld. „We weten niet of deze instelling is wat het beweert te zijn en opgelicht is door een boekingsbureau, of dat er iets kwalijkers aan de hand is. In het belang van het publiek en van de vele belangrijke goede doelen, hopen we dat deze situatie grondig wordt uitgeplozen.”