Ellen ten Damme: ’Ik hoef me niet meer te bewijzen’

Stilzitten is er voor de flamboyante Ellen ten Damme niet bij. De 55-jarige zangeres, actrice en multi-instrumentalist breekt zelfs even haar vakantie in Frankrijk af om in de Achterhoek te kunnen schitteren in de Shakespeare-klassieker Romeo+Julia. En mocht ze onverhoopt toch dreigen te verslappen, dan is er altijd nog haar dertig jaar jongere vriend Ringo. „Hij houdt mij energiek!”

Ellen ten Damme leeft in het hier en nu. „Ik geniet elke dag van het leven.” Ⓒ Mark Uyl