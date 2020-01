Kylie Minogue doneert tonnen aan Australië

Kylie schrijft dat ze vorig jaar voor de eerste keer een paar prachtige plekken in haar thuisland heeft bezocht. Het grijpt de zangeres aan dat nu een groot deel is verwoest door de branden. „Het is hartverscheurend om terug te keren en te zien hoe veel plekken er door het hele land zijn verwoest.”

De Minogues besloten daarom een steentje bij te dragen aan de bestrijding en de hulp om de schade te herstellen en 500.000 dollar te doneren. Kylie hoopt dat ook anderen te hulp schieten. „Groot of klein, van dichtbij of van ver, elke steun aan de gedupeerden van de vreselijke bosbranden helpt.”

Ook andere sterren doneerden geld. Zo schonken zowel Pink als Nicole Kidman en Keith Urban 500.000 dollar aan de brandweer en haalde Rebel Wilson 100.00 dollar op met een veiling.